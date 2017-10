"Gino-gino, vine masina salvarii Ligii 1!" Mihai Mironica despre realegerea lui Iorgulescu in fruntea LPF

Bate Cupa! Marti si miercuri la PRO X, de la 20:30: Sepsi OSK - CSU Craiova si Sanatatea Cluj - Steaua Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 31 octombrie, 21:45: AS Roma - Chelsea! Joi, 2 noiembrie, 22:00 Steaua - Beer Sheva!

Dupa 0-7 pe Arena Nationala cu Steaua, Timisoara a mai dat o data cu fruncea de caldaram, un 0-12 cu Gino suferit de presedintele actualei POLI din Liga 1 in cursa pentru sefia LPF. 0–12 ca nu are rost sa luam in calcul cele doua cluburi care au propus candidatii. Cam nemilosi miticii astia.

La tenis cu piciorul nu mai ajungi la 12-0. Deja la 11-0 regulamentul iti arunca prosopul. Nu mai poti merge catre ceea ce presupune un set mare, 21 de puncte. Am fost in emisiune cu Sorin Dragoi, nu mi s-a parut ca ar avea astfel de amintiri din tinerete. Mi se parea la fel de parasutat in fotbal precum Burleanu. Gino simte altfel mingea, piciorul, fileul, plasa, careul. De bambilici sau de fotbal. Bine, unii spun ca, la noi, ar cam fi acelasi lucru, nu ar mai fi nevoie de acel “sau”.

Gino si ridicatorii la fileu



Gino a fost pentru Dragoi ce ar fi fost Gica Popescu pentru Burleanu. Doar ca pe Gino nu l-a arestat nimeni. Ba din contra, Gino a avut un ridicator de clasa pentru voleul decisiv de la fileu in persoana celei mai importante mustati din Romania. Ca sa mai mustacim un pic, curat murdara a fost aparitia interviului cu Liviu Dragnea in ziua scrutinului in ziarul prietenului lui Gino. Interviu in care premierul nepremiat al Romaniei l-a urecheat pe Dragoi si si-a reafirmat simpatia pentru Gino. Gino, prieten cu ridicatorii, unu’ cu ziar partizan, altu’ cu guvern, fiecare cu ce poate. Azi, Dragnea spunea in ziarul prieten lui Gino ca nu el l-a instalat impreuna cu Ponta pe Iorgulescu la LPF, tot azi Porumboiu afirma raspicat pe PRO X ca cei doi frati pesedisti, certati acum, mint de ingheata apele. Bine, Porumboiu n-a folosit-o pe asta cu apele inghetate, ci ceva cu o mustata cazuta-n lapte.

Apropo de minciuni, Gino promite inainte de scrutin introducerea arbitrajului video in Liga 1, dupa realegere pune batista pe cutremurul unei asemenea intentii revolutionare spunand ca sa vedem cum se gasesc doua milioane de euro pentru implementarea acestui sistem. Asta desi in Romania rugbyul si hocheiul, care n-au nici firimiturile bogatului fotbal, folosesc arbitrajul video. Nu e nevoie de nicio mare inginerie tehnica, arbitrul trebuie sa aiba un acces rapid la transmisia pe care oricum o realizeaza producatorul tv aflat la stadion. Asa cum se intampla in Italia. Sa ne calmam, unde sa vedem noi dorinta reala pentru arbitraj video intr-unul din cele mai corupte campionate din Europa? Asta a fost precum aia aruncata pe sub mustata inainte de alegeri cu cresterea pensiilor, salariilor, cu retribuirea medicilor ca in Occident...

Dintre noi pentru unii dintre noi



L-au votat pe Gino pentru ca e de-al lor. Daca pana si Hagi spune ca organizarea Ligii 1 este un dezastru cu aceasta injumatatire scandaloasa a punctelor, cu restrangerea numarului de echipe si separarea lor in doua minicampionate... Si apoi acelasi Hagi se duce si il voteaza pe Gino... Prietenul lui din Regie, din echipa printisorului Ceausescu... Ce asteptari sa mai ai de la altii? Bine macar ca Hagi, cand era jucator, nu anunta ca o ia spre careul advers, dar pornea amenintator spre cel propriu. Nu-l vedeam bine pe fundasul coechipier Gino...

Banii din televiziuni, cel mai important element legat de LPF, nu vin pentru o anumita persoana, cum spune Gino. Sunt platiti pentru un produs. Un produs care este administrat de un presedinte venit din negurile cooperativei si care a reusit performanta de avea acum un campionat cu doua cooperative: una care decide campioana si cealalta care decide retrogradatele. O spun chiar votantii lui Gino. Cei care se tanguie prin presa despre organizarea absurda, despre mismasuri, blaturi, manevre cu arbitri in carne si oase si apoi voteaza acelasi presedinte in unanimitate. Curat murdar, coane Gica.