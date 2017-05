"Gigi mi-a facut echipa. A doua zi mi-am dat demisia!" Dezvaluiri INCREDIBILE. Cum a impus un titular

Ilie Stan face dezvaluiri despre modul in care Becali i-a ales primul 11 la un meci cu Tg. Mures, din 2012.

Patronul a insistat pentru titularizarea lui Valeriu Lupu, in ciuda opozitiei antrenorului.

"Cand mi-a impus pe cineva in echipa, am plecat. Am avut discutii si mi-a zis cum sa joc. Am jucat asa si am pierdut. Am bagat echipa pe care si-a dorit-o el. La meciul cu Tg. Mures, n-o sa-l uit toata viata. N-aveam nimic cu niciun jucator, mi-era drag Lupu. Dar i-am spus lui Gigi ca nu va juca nici la divizia B. Il cunosteam pe copil. M-am simtit prost in fata jucatorilor. Cu o zi inaintea meciului am pregatit tactic echipa intr-un fel si apoi a trebuit sa schimb. A fost un moment penibil", a spus Ilie Stan la Dolce Sport.

Valeriu Lupu joaca acum in B, la Metalul Resita.