"Gigi Becali STIE, nu FACE echipa!" Mihai Stoica a iesit la atac si spune ca exista o campanie anti-Steaua! Ce a spus despre injuratura lui Alibec

Mihai Stoica l-a intepat si pe Edi Iordanescu, antrenorul adversarei din aceasta seara.

Directorul sportiv al FCSB, Mihai Stoica, a precizat pe Facebook, ca finantatorul Gigi Becali stie echipa, nu o face, el fiind de parere ca exista o campanie anti-Steaua. Oficialul a mentionat ca lui Edward Iordanescu nu i s-a propus sa antreneze FCSB si ca Denis Alibec nu l-a injurat pe Nicolae Dica la Plzen.

"Doar 3 precizari referitoare la campania anti-Steaua:



1. Gigi Becali STIE echipa, nu FACE echipa, prin urmare chestia cu sclavia e o inventie murdara.

2. Edward Iordanescu n-a refuzat Steaua pentru simplul motiv ca nu i s-a propus s-o antreneze.

3. Denis Alibec nu l-a injurat pe Dica la Plzen. P. S. Esecul "lamentabil" din Cehia a fost cauzat - in primul rand - de erorile grave de arbitraj (ca si remiza cu Be'er Sheva). Probabil ca, daca s-ar fi dictat penalty la faultul evident asupra lui Coman, am fi castigat, avand in teren jucatori nascuti in '97, '98 (2 buc.) si '99. in rest, sa auzim de bine", a notat Stoica pe reteaua de socializare.

FCSB intalneste in aceasta seara, de la ora 20.45, in deplasare, Astra Giurgiu, in etapa a XIX-a a Ligii I.

Sursa: News.ro