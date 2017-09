Gigi Becali poate deveni al doilea antrenor-patron din Liga 1! Scenariul care poate deveni realitate

Steaua a schimbat de 25 de ori antrenorul de la venirea lui Gigi Becali.

Autor: Gabriel Chirea



Pe 11 ianuarie 2017, la sediul Federatiei Romane de Fotbal, in sala "Nicolae Dobrin", in prezenta presedintelui Razvan Burleanu, absolventii cursului pentru dobandirea cumulata a licentelor UEFA B+A pentru fosti jucatori au primit diplomele de absolvire si au intrat in posesia licentei in cadrul unei festivitati. S-au bucurat de aceasta facilitate mai multi fosti fotbalisti profesionisti cu activitate indelungata, care au urmat un curs intensiv in perioada februarie - decembrie 2016, la finalul caruia cei 22 de fosti jucatori au sustinut si promovat examenul final, care a constat intr-o proba scrisa si in sustinerea lucrarii de licenta in fata comisiei de examinare.

Noii posesori ai licentei UEFA A sunt: Florin Batrinu, Marius Bilasco, Florin Bratu, Ovidiu Burca, Cornel Cernea, Danut Coman, Ionel Danciulescu, Razvan Farmache, Ionut Lutu, Ionut Mazilu, Marius Maldarasanu, Marius Mitu, Catalin Multescu, Catalin Munteanu, Valentin Nastase, Valentin Negru, Daniel Oprita, Sergiu Radu, Daniel Rednic, Florin Soava, Mihai Stere si Cristian Todea.

Dupa cum se vede, printre acestia se regaseste si Ionut Lutu, fost jucator important la echipe ca Steaua, "U" Craiova, Progresul si Galatasaray si fost international roman (de tineret-28 meciuri si seniori-1 meci), actual sofer si om bun la toate al patronului FCSB, Gigi Becali. Probabil acesta este cel care il va ajuta pe Gigi Becali sa antreneze efectiv echipa pe licenta lui, dupa ce finantatorul a discutat in contradictoriu din considerente tactice cu majoritatea tehnicienilor pe care i-a avut sub contract in ultimii ani, inclusiv cu ultimii patru (Galca, Radoi, Regheceampf si Dica). De altfel, imaginile cu ordinele transmise celor de pe banca tehnica prin intermediul telefonului au facut inconjurul televiziunilor de sport, dar si lectiile de tactica si scouting date gratuit in direct in timpul emisiunilor televizate.

De altfel, la inceputul lui 2017, Becali declara la Sport.ro: "Reghe se gandeste la tot felul de solutii tactice, dar i-am zis sa nu cumva sa faca vreo greseala si sa ii innebuneasca pe jucatori. I-am spus sa joace 4-2-3-1, sa nu schimbe sistemul ca ii bulverseaza pe jucatori. Sa nu mergem pe teren necunoscut. Nu stim daca echipa poate juca 4-4-2. Eu nu stiu sistemul asta. Nu-l cunosc. Steaua nu a mai jucat asa de pe vremea lui Piturca si atunci nu ma pricepeam asa bine la fotbal. I-am spus «Cine te bate daca joci in acelasi timp cu Amorim, Tanase, Jakolis si Alibec?» Nu te bate nimeni. O sa vedeti. Eu cred ca echipa va lua campionatul si ca jucatorii se vor mobiliza. Sunt doua puncte diferenta si putem fi campioni dupa 3-4 etape din play-off".

Conform Art. 20, 2, a) din "Regulamentul Privind Statutul Antrenorului", se pune conditia pentru cluburile din Liga 1 ca "antrenorul principal trebuie sa detina licenta UEFA PRO" si "antrenorul secund trebuie sa detina licenta UEFA A". De asemenea, completarea vine de la Art. 23, 2:

"In mod exceptional, Comisia Tehnica a FRF, poate aproba derogari de la prevederile art. 20, alin. 2, lit. a), cu respectarea urmatoarelor conditii:

a) antrenorul care solicita acordarea derogarii urmeaza cursul pentru dobandirea licentei UEFA PRO;

b) antrenorul care solicita acordarea derogarii promoveaza ulterior cursul mentionat la lit. a) din prezentul alineat."

Pe site-ul Scolii Federale de Antrenori se precizeaza ca "pentru a putea sustine examen de admitere in scopul promovarii la o categorie superioara de licenta se impune o durata minima astfel:

De la licenta UEFA B la licenta UEFA A - minim 2 ani;

De la licenta UEFA A la licenta UEFA PRO - minim 2 ani.

Cumulativ, dupa obtinerea licentei UEFA B antrenorii sunt obligati sa faca dovada faptului ca au exercitat functia de antrenor pentru cel putin un an pentru a avea dreptul de a se inscrie la examenul de admitere pentru licenta imediat superioara."

Conform Art. 10 din acelasi statut, "se considera vechime, in ocupatia de antrenor de fotbal, perioada de activitate in specialitate, atestata prin contracte individuale de munca, efectuata in: a) cluburile de fotbal, sectiile de fotbal din cadrul cluburilor sportive sau al unitatilor de invatamant cu program sportiv, scolile particulare de fotbal recunoscute, autorizate sau acreditate in conditiile legii."

Ionut Lutu este in acte antrenor la Centrul de Copii si Juniori al FCSB, fiind unul dintre cei care s-au ocupat, in iunie 2016, de actiunea de selectie a copiilor nascuti in anul 2000, alaturi de Dumitru Dumitriu (fostul antrenor principal la seniori si actual scouter al clubului) si Ioan Toma (seful centrului de copii si juniori al FCSB). Deci, fostul mijlocas este eligibil sa se inscrie in 2019 la cursurile pentru licenta PRO, dar FRF ii poate aproba intre timp o derogare, pentru ca Romania are un numar foarte mic de antrenori posesori ai acestei categorii, iar Becali isi poate vedea visul cu ochii mult mai devreme.

In acest moment, Lutu poate fi numit oricand antrenor secund in staff-ul tehnic al FCSB-ului. In conditii cu totul speciale, daca beneficiaza de o derogare, el poate deveni chiar principal, avand obligatia sa se inscrie la urmatorul curs pentru obtinerea licentei PRO UEFA. Desi, vedem ca exista un termen minim de 2 ani in care trebuie sa profesezi ca antrenor.

Despre stilul de joc preferat vorbea Lutu in 2010, intr-un interviu pentru Gazeta Sporturilor: "I-as lasa mai liberi pe baieti. Pai, de ce sa-i supar? Mie-mi plac fotbalistii, frate, ii las sa joace de placere, nu-i bat la cap. Prefer sistemul <Pa atac>! Sistemul atacului propice performantei! Atat, nu va zic mai multe. Nu-l divulg, ca e secretul viitorului meu. Na, ca v-am bagat in ceata!"

Lista antrenorilor Stelei din data de 23 ianuarie 2003, cand Gigi Becali a preluat complet controlul clubului FC Steaua Bucuresti, si pana in prezent:

1. Victor Piturca: octombrie 2002 - iunie 2004

2. Walter Zenga: august 2004 - mai 2005

3. Dumitru Dumitriu: mai 2005 - iunie 2005

4. Oleg Protasov: august 2005 - decembrie 2005

5. Cosmin Olaroiu: martie 2006 - mai 2007

6. Gheorghe Hagi: iulie 2007 - septembrie 2007

7. Massimo Pedrazzini: septembrie 2007 - octombrie 2007

8. Marius Lacatus: octombrie 2007 - octombrie 2008

9. Dorinel Munteanu: octombrie 2008 - decembrie 2008

10. Marius Lacatus: ianuarie 2009 - mai 2009

11. Cristiano Bergodi: iunie 2009 - septembrie 2009

12. Mihai Stoichita: septembrie 2009 - mai 2010

13. Victor Piturca: iulie 2010 - august 2010

14. Ilie Dumitrescu: august 2010 - septembrie 2010

15. Eduard Iordanescu: septembrie 2010

16. Marius Lacatus: septembrie 2010 - martie 2011

17. Sorin Cartu: martie 2011- mai 2011

18. Gabriel Caramarin: mai 2011

19. Ronny Levy: mai - septembrie 2011

20. Ilie Stan: octombrie 2011 - martie 2012

21. Mihai Stoichita: martie 2012 - mai 2012

22. Laurentiu Reghecampf: mai 2012 - mai 2014

23. Constantin Galca: iunie 2014 - mai 2015

24. Mirel Radoi: iunie 2015 - noiembrie 2015

25. Laurentiu Reghecampf: decembrie 2015 – mai 2017

26. Nicolae Dica: mai 2017 - prezent