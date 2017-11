Gigi Becali l-a dat de gol pe Sumudica fara sa vrea! Dezvaluirea facuta de patronul Stelei: "Ii facea schimbarile la pauza!"

Viktoria Plzen - FCSB se vede la PRO TV, joi, ora 20:00.

Joi, 23 noiembrie, in direct la PRO TV: Viktoria Plzen - Steaua in UEFA Europa League! Bucurati-va de fotbal!

Gigi Becali si-a aparat in ultima declaratie stilul de a se implica in ceea ce se intampla la echipa, spunand ca echipele din Romania la care patronul nu "se baga", nu au succes. El l-a dat exemplu pe Ioan Niculae de la Astra si l-a dat de gol, fara sa vrea, pe Marius Sumudica, spunand ca antrenorul facea schimbarile la echipa dupa cum dorea patronul. Sumudica a reusit sa castige titlul in urma cu 2 sezoane cu Astra.

"Eu nu sunt la Dinamo sa fiu discret, adica faliment, adica se alege praful. Hagi cand am vorbit cu el mi-a spus <Bai, Gigi, acum stiu ce inseamna patron>. Ioan Niculae nu se baga cat ma bag eu, ci dublu. El se ducea in pauza la vestiar, el facea direct schimbarile, voi nu le stiti pe astea.



Am fost pe vremuri in vestiar, cand eram in Ghencea acum 7-8 ani, dar nu mai merg" a spus Gigi Becali in direct la Pro X.