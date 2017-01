Gigi Becali ii inchide usa definitiv lui Budescu: "Nu are caracter, cu astfel de jucatori nu faci performanta"

Becali a vorbit despre transferul lui Budescu la Astra.

Gigi Becali a anuntat ca i-a inchis usa definitiv lui Budescu, transferul picand dupa ce jucatorul l-a pacalit pe Gigi Becali. Steaua i-a facut contract in miezul noptii, insa azi Budescu a batut palma cu Astra:

"Sa fie sanatos sa se duca la Astra, putea sa spuna adevarul, la revedere nu mai vine la Steaua, nu are caracter. E fotbalist daca lui ii e mai bine acolo sa fie sanatos, dar nu poti avea rezultate cu asemenea caractere. Eu nu ma supar pe jucatori, dar l-am adus pe Vali Argaseala la 12 noaptea sa ii faca contract, dar el m-a pacalit. Eu i-am dat tot ce dorea el, am acceptat tot. Ii dadeam in total 1,9 milioane de euro in 4 ani, pe cat ii faceam contract. Cu tot cu taxe ma costa 3,2 milioane transferul.

El mi-a zis ca nu se mai intalneste cu situatia asta sa ramana liber, el voia mai multi bani, i-am dat si bani pe an si la calificare in grupe.", a spus Gigi Becali la Digi.