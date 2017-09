Malaxorul de atacanti! Gigi Becali, "gaura neagra" pentru varfurile trecute pe la FCSB in ultimii ani. Pe cine a luat deja in vizor

Lugano - Steaua, in grupele UEFA Europa League, e joia viitoare, de la 20:00, IN DIRECT la ProTV



In ultimele trei sezoane, FCSB si patronul Gigi Becali au devenit adevarate malaxoare de atacanti. Jucatori consacrati sau fotbalisti cumparati pe bani grei dupa evolutii bune la alte cluburi au sfarsit prin a ceda psihic in fata unor critici dure din partea patronului si a fanilor sau prin a dori sa plece singuri cat mai repede pentru a scapa de presiune si forma sportiva proasta.

SEZONUL 2014-2015



Gabriel Iancu – 20 meciuri / 3 goluri (doar Liga 1)

Prezentat de Becali ca "crema fotbalului romanesc", Iancu a ajuns la FCSB pentru suma de 500.000 de euro. Cu o viata extrasportiva nu tocmai exemplara, care i-a afectat imaginea si randamentul din teren, constanteanul a parasit FCSB pentru Karabukspor, echipa din liga secunda din Turcia. Sezonul trecut a castigat titlul cu Viitorul, marcand chiar golul decisiv din ultima etapa a play-off-ului, dar Hagi s-a dispersat de serviciile sale la finalul sezonului.



Raul Rusescu – 21 meciuri / 4 goluri

Declarat fotbalistul roman al anului 2012 si golgheter al editiei 2012-2013 de campionat, Rusescu a ajuns la FC Sevilla peste capul antrenorului Unai Emery, care l-a folosit foarte putin si l-a imprumutat la Braga. Reintors la echipa lui Becali, atacantul a fost o umbra a ceea ce fusese cu doua sezoane inainte, ramanand in amintirea tuturor mai ales pentru lovitura criminala primita in figura de la Gabi Muresan, in urma careia putea sa isi piarda permanent vederea la ochiul drept. Dupa expirarea imprumutului in Romania, Rusescu a semnat cu Osmanlispor, unde insa a jucat tot mai putin cu fiecare sezon scurs, in aceasta vara ajungandu-se la rezilierea contractului.



George Tucudeanu – 17 meciuri / 3 goluri

Transferul sau a fost prezentat de FCSB ca o mare lovitura data rivalei Dinamo, dar Tucudean s-a dovedit repede o piatra de moara atarnata de piciorul echipei, sfarsind prin a ajunge pe lista neagra a lui Becali si a fi injurat de fanii dinamovisti, care i-au blocat reintoarcerea in Stefan cel Mare un an mai tarziu. Dupa despartirea de FCSB, Tucudean a mai evoluat pentru ASA Tg. Mures, Pandurii si Viitorul, la ultima echipa trecandu-si in palmares un titlu istoric, la care a contribuit totusi doar cu 6 meciuri si 4 goluri.

Claudiu Keseru – 17 meciuri / 12 goluri

Venit in tara ca o mare speranta a fotbalului romanesc si ca viitor atacant al echipei nationale, dupa ce evoluase in liga secunda din Franta pentru Nantes, Tours, Angers si Bastia, Keseru a avut cifre bune in tricoul FCSB-ului, dar a cazut in dizgratia patronul deoarece nu a dorit sa isi micsoreze salariul, pierzandu-si locul de titluar in echipa la sfarsitul aventurii sale bucurestene. Fanii i-au apreciat reusitele de la echipa de club, dar au constientizat dupa evolutiile de la echipa nationala ca a ajuns la un plafon valoric pe care nu il mai poate depasi. Desi putea ajunge la o echipa decenta din Europa dupa despartirea de FCSB, el a ales siguranta financiara si a mai jucat pentru Al Gharafa (Qatar) si Ludogoret (Bulgaria).

SEZONUL 2015-2016

Alexandru Tudorie – 16 meciuri / 1 gol

Cu o evolutie stralucitoare la Otelul, care il adusese chiar in atentia scouterilor lui AC Milan, pustiul galatean era marea speranta a lui Becali in momentul achizitionarii contra a 250.000 de euro, care spunea despre el ca "e tanar, daca isi face treaba, in doi ani, la cum arata, il vand cu 100 de milioane, pentru ca la inaltime e ca Ibrahimovic". Dupa doar cateva meciuri nereusite si dupa aflarea vestii ca si-a agresat fosta iubita in fata unui club din Centrul Vechi, atitudinea patronului s-a schimbat radical. "E un vagabond. Poate sa aiba talent, dar se pierde repede. Cum sa lovesti o fata la 20 de ani? E un derbedeu. Procurorii, puscarie!". Dupa doar jumatate de an, Tudorie a fost imprumutat la FC Voluntari, s-a intors pentru alta jumatate de an la FCSB, perioada in care a ajuns sa fie folosit chiar si ca fundas central, iar in acest moment s-a reintors la formatia ilfoveana, unde pare sa fi gasit linistea de care avea nevoie si are 5 goluri in 11 meciuri.

Ciprian Marica – 7 meciuri / 0 goluri

Venit din Turcia, dupa un sezon si jumatate de cosmar la Konyaspor, unde a stat mai mult accidentat, Marica spera sa isi relanseze cariera la FCSB si sa reintre in vizorul selectionerului. A urmat insa o perioada si mai grea, in care atacantul a aratat o forma sportiva mizerabila si a fost departe de evolutiile de la Sahtior sau Stuttgart. Practic, dupa 7 partide si niciun gol, Marica si-a incheiat cariera de fotbalist dupa o accidentare grava in chiar derby-ul cu Dinamo, in "Groapa", cand fanii dinamovisti l-au blestemat o repriza intreaga pentru tradare si au jubilat ca s-a accidentat si a pierdut lotul Romaniei pentru Euro 2016.

Tha’er Bawab – 8 meciuri / 1 gol

Iordanianul a aterizat in Ghencea ca sa il inlocuiasca pe Lucian Sanmartean, transferat al Al-Ittihad, dar a intrat rapid in colimatorul lui Becali, care spunea ca "Bawab, ce sa faci cu Bawab? Sa se duca la fotbal la sala. Eu, daca jucam, jucam mai bine ca Bawab". El a petrecut cateva luni tensionate la FCSB, parasind echipa la mijlocul acelui sezon si bifand alte experiente nesatisfacatoare la Umm Salal (Qatar) si Dinamo, inainte de a ajunge in aceasta vara la Chiajna.

Gregory Tade – 24 meciuri / 4 goluri

Francezul a ajuns la FCSB dupa un sezon cu 18 goluri in 27 meciuri si cu titlul de golgheter al campionatului in buzunar. Adus la pachet cu Muniru pentru 1 milion de euro, Tade ajuns sa fie trimis sa se antreneze cu juniorii, patronul fiind nemultumit de discrepanta dintre salariul urias si evolutiile din teren. "Stiti cat de greu mi-e si cat de oftica mi-e ca-i dau 20.000 de euro pe luna lui Tade? Cand vezi ca ii dau degeaba...", spunea Becali despre francez, care a fost rechemat la prima echipa dupa accidentarea lui Marica si care a primit 100.000 de euro numai ca sa semneze rezilierea contractului si sa paraseasca echipa la finalul campionatului. Dupa despartirea de FCSB, Tade a mai evoluat la Qatar SC, iar in acest sezon este legitimat la Maccabi Petah Tikva.

Gabriel Iancu - 5 meciuri / 1 gol



SEZONUL 2016-2017

Denis Alibec – 14 meciuri / 8 goluri

Obisnuit sa i se cante in struna la Astra, unde atmosfera era mai boema si pregatirea mai lejera, Alibec a avut un soc dupa transferul la FCSB, care a plait 1,5 milioane de euro pe el. Au urmat fluieraturi din tribuna pentru momentele de indolenta, critici ale patronului, sedinte de pregatire spartana si un regim alimentar mai drastic, urmate de o serie de accidentari care l-au impiedicat sa isi atinga potentialul maxim si sa devina om de baza pentru echipa nationala. De altfel, frustrarile acumulate in aceasta perioada si naravurile capatate la fosta echipa au facut ca in acest sezon de Liga 1, in care a evoluat in 7 meciuri dar nu a reusit sa inscrie niciun gol, desi s-a descurcat mai onorabil in cupele europene, sa fie privit cu suspiciune de unii colegi si sa intre in conflict deschis cu antrenorul Dica si managerul Stoica.

Florin Tanase – 22 meciuri / 4 goluri

Adus de la Viitorul contra a 1,8 milioane de euro si cu o clauza de reziliere de 30 de milioane de euro, Tanase a avut un sezon de cosmar la FCSB, dupa ce a stat mai multe luni pe bara din cauza unei rupturi de ligament incrucisat anterior la genunchiul stang. La revenire, "Tase" s-a remarcat prin evolutiile neconvingatoare, rabufnirile de vedetism si prin bataia de la antrenament cu Muniru, in timpul careia presa a dezvaluit ca l-ar fi gratulat pe colegul sau de culoare cu apelativul "maimuta" dupa o intrare mai dura a acestuia. Nici in acest sezon forma lui nu pare sa se se fi imbunatatit spectaculos, iar patronul i-a caracaterizat evolutia "unde te trezesti? Esti la fotbal de sala? Nu era asa la Viitorul! Vrei cearta? Daca la Viitorul jucai, la mine nu mai joci".

William De Amorim – 32 meciuri / 2 goluri

Brazilianul l-a costat pe Becali 700.000 de euro si are o clauza de 10 milioane de euro. Daca la Astra era spaima apararilor adverse, insirand adversarii ca pe margele in timpul curselor sale in viteza, la FCSB a parut mereu dezorientat si timorat de presiunea din loja, de unde se auzea "nu e pregatit, ii tremura picioarele, nu e de Steaua". Becali a vrut sa scape de el in aceasta vara, dar transferul în Cipru, la APOEL Nicosia, a picat in ultimul moment, asa ca Amorim a ajuns sa se antreneze si sa joace pentru FCSB II, pentru care a marcat si un gol in meciul cu Inainte Modelu. In putinele meciuri jucate pentru prima echipa a fost la fel de inconsistent ca in sezonul precedent.



Harlem Gnohere – 14 meciuri / 5 goluri

Francezul, furat lui Dinamo pe final de contract in schimbul a 250.000 de euro, a fost adus la echipa cu tam-tam, dar a dat piept cu realitatea dura dupa ce patronul a declarat dupa o evolutie mai stearsa ca "ii dau lui Dinamo 100.000 de euro ca sa il ia inapoi pe Gnohere". Fara sa straluceasca, el si-a facut treaba si a marcat si in acest sezon 4 goluri in 10 meciuri. Insa, el pare sa fie condamnat la statutul de rezerva a lui Alibec, devenind deja o obisnuinta ca Gnohere sa intre in teren in minutul 60-70, cand Alibec termina resursele de energie, dar mai reuseste sa se bosumfle, sa gesticuleze nervos si sa ii injure pe cei care l-au schimbat.

Dennis Man – 6 meciuri / 1 gol

Tanarul aradean l-a costat pe Becali 400.000 de euro si are inca de partea lui varsta, de altfel el intrand de multe ori pe teren tocmai in temeiul respectarii regulii U21. Aflat la granita junioratului si cu un bagaj incomplet de cunostinte acumulate la UTA, in Liga a 2-a, Man a demonstrat deja ca are freza si tatuaje de Liga Campionilor, dar trebuie sa mai munceasca pana sa devina un om indispensabil pentru FCSB. Becali a cazut dintr-o extrema in alta in cazul lui, trecand usor de la lauda la dojana, dar, dupa 4 goluri in 11 meciuri, Man pare sa isi fi luat usor zborul in acest sezon, poate si cu ajutorul aripilor tatuate pe ceafa.



Bojan Golubovic – 10 meciuri / 0 goluri

Venit gratis la FCSB si prezentat ca un atacant eficient si bataios, bosniacul a preferat sa isi ceara singur rezilierea contractului si sa plece fara sa se mai uite in urma. Distrus psihic de criticile patronului, care spunea ca "Golubovic nu e de Steaua, e baiat bun, dar nu face fata la Steaua", el a suferit un blocaj si a marcat un singur gol in tricoul "ros-albastru", in cupele europene, desi in precedentul sezon de Liga 1 perforase portile adverse de 12 ori. Dupa despartirea de FCSB, Golubovic a avut un sezon mai bun la Iasi, unde a marcat 5 goluri in 18 meciuri, iar acum se lupta sa supravietuiasca in Liga 1 cu Gaz Metan Medias.

Alexandru Tudorie – 7 meciuri / 1 gol

In noul sezon, Becali l-a luat deja in vizor pe Catalin Golofca. Adus de la Botosani, unde a dat 3 goluri in debutul de sezon, varful nu a reusit inca sa puncteze pentru formatia lui Dica.

Cum credeti ca se vor descurca atacantii FCSB-ului in sezonul 2017-2018 si cine va fi prima victima a criticilor lui Gigi Becali?