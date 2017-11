Gigi Becali anunta REVOLUTIA la Steaua: "O sa joc finala de Champions League si o sa vand un jucator cu 100 de milioane de euro!"

Gigi Becali este sigur ca in doar 3-4 ani Steaua va ajunge sa se lupte de la egal cu Barcelona si Real Madrid.



De asemenea, Becali a precizat ca in scurt timp va reusi sa vanda un jucator cu cel putin 100 de milioane de euro.

"O sa vedeti in urmatorii 3-4 ani, acum vreau o noua etapa. Deci nu mai merge cu ce a mers pana acum in fotbal. Lumea are miliarde multe si cum se bateau inainte gladiatorii pe arene si bogatii se distrau, acum lumea se distreaza la fotbal. Si pentru asta se platesc miliarde si eu am inteles acest lucru si iau eu miliardele de la ei si ma bat cu ei. In 2-3 ani o sa ma bat cu Europa, cu Real Madrid si cu Barcelona si o sa-i bat la Bucuresti, asta o sa vedeti. Si o să vand cu 100, 150 de milioane, eu, Becali. Nu am spus niciodata asta, dar acum, da. O sa vand un jucator cu mai mult de 100 de milioane.

Florinel Coman nu-i mai bun ca Mbappe, dar are talent mai mare. Nu-i pun nicio presiune lui Coman pe cap, e atat de puternic caracter. Cand il lauzi, devine si mai bun. O sa ajung eu si in finala de Champions League. Ce fac eu acum e o combinatie de fotbal si business. Unii au innebunit, nu mai stiu ce sa faca cu banii, ca au sute de miliarde si concurenta dintre ei va face sa castigam noi bani. Cand o sa dau un jucator cu 100 de milioane o sa vreau toata lumea sa plece capul", a declarat Gigi Becali la DigiSport.