Gigi Becali a anuntat un nou transfer la Steaua: "E foarte bun!" Cat a platit pentru un pusti de 17 ani

Gigi Becali a anuntat ca Boldrin pleaca astazi in Turcia. In schimb, De Amorim ramane in Turcia.

Patronul Stelei, Gigi Becali, a dezvaluit cum au decurs negocierile pentru plecarea lui Fernando Boldrin de la Steaua.

"Am cerut 1,5 milioane pe Boldrin. Aia grecii de la PAOK au zis ca vor sa dea 1,2 milioane, eu am zis cine da primul banii astia il ia. Au venit turcii si l-au luat. El a vrut sa il ia si pe De Amorim dar nu poate ca nu are forta sa se impuna acum la transferuri. De Amorim o sa ramana la Steaua vara asta" a declarat Gigi Becali la Sport.ro.

Patronul Stelei a anuntat si transferul unui tanar jucator de 17 ani de la academia lui Dani Coman. Steaua incearca sa aiba cat mai multe solutii pentru regula Under 21.

"Il avem pe Man, mai avem si alti copii, si Benzar e foarte bun asa am inteles. Am luat si unul de la Dani Coman de la academie, foarte bun, am dat 22.000 de euro pe el" a mai spus Gigi Becali.