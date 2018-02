Gica Hagi s-a DEZLANTUIT dupa un nou gol al lui Ianis: "M-au mintit in fata! Fiorentina nu l-a bagat sa joace pentru ca e roman!"

Ianis Hagi a marcat din nou pentru Viitorul si a contribuit la victoria cu FC Botosani, scor 2-1.

La finalul partidei, Gica Hagi s-a dezlantuit din nou la adresa sefilor de la Fiorentina. Hagi acuza conducerea clubului italian ca l-a defavorizat pe Ianis din pricina faptului ca este roman.



"M-au mintit in fata pe mine si pe Ianis! Ianis a avut 3 oferte cand s-a intors. L-au amendat pe Ianis pentru ca a declarat ca e dezamagit si ca nu joaca la club. Nu l-au bagat pentru ca e roman! Directorul sportiv face si desface tot la Fiorentina. E mai rau decat in Romania, pe vremea generalilor, cand jucam la Steaua! Fiorentina are 100 milioane de euro buget si e pe locul 11 cu Pioli", a declarat Gica Hagi la finalul partidei.