Gica Hagi a ATACAT din nou Fiorentina dupa revenirea lui Ianis in Liga 1: "Sunt dezgustat de ce a patit! L-au tinut la naftalina!"

Viitorul 1-1 Astra / Gica Hagi i-a criticat din nou pe cei de la Fiorentina pentru perioada petrecuta de Ianis la clubul italian.

Gica Hagi l-a laudat pe fiul sau, Ianis Hagi, dupa primul meci al acestuia in Liga 1 dupa 18 luni. Ianis Hagi a fost capitanul Viitorului si a ratat 2 ocazii mari cu suturi de la distanta.

"Rolul pe care il are Ianis este de numar 10 si asa trebuie sa joace. A facut destul bine in aceasta seara, poate mult mai mult, o sa vina si lucrurile celelalte. Este mult mai format, mai matur de cand a plecat de la noi. Cu siguranta insa nu este jucatorul de acum un an si jumatate cand avea meciuri in picioare iar acum nu le are.



S-a vazut, a avut crampe, asa cum a avut si la Under 21, doar ca acolo i se puneau in minutul 50. Pai daca acolo nu a jucat deloc? L-au tinut la naftalina si juca pe teren sintetic. S-a intors acasa sa joace fotbal si uite ca joaca fotbal. Si s-a vazut ca stie fotbal, dar nu i s-a dat vreo sansa.



Si punct, nu vreau sa mai revin la acest subiect pentru ca sunt dezamagit si dezgustat de ce s-a intamplat cu Ianis in ultimul an si jumatate. Ni s-a spus ceva, mie si lui, in fata! Iar acum e liber sa devina cel mai bun. Noi il sprijinim sa ajunga pentru ca e un fotbalist foarte bun" a spus Gica Hagi in conferinta de presa de dupa partida de aseara.