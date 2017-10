Ghinioanele se tin lant pentru Alibec: DUBLA ACCIDENTARE pentru atacantul stelist. Ce probleme are

Denis Alibec a stat pe bara in ultimele doua saptamani din cauza unei pubalgii care il hartuieste de mai multa vreme. Pe langa aceasta accidentare, varful stelist se confrunta si cu dureri la spate, spune Nicolae Dica.

Nicolae Dica spune ca Denis Alibec are probleme si la spate, pe langa pubalgia de care se stia deja. Atacantul are nevoie de o perioada de recuperare.

"Alibec, in acest moment, este accidentat, are o problema la spate. De 10 zile face antrenament separat si sper ca in trei-patru zile sa reintre in programul normal. Asa ca, in afara de pubalgie, mai are si aceasta chestiune.

A jucat de la inceputul campionatului cu aceasta pubalgie, a pierdut si pregatirea de vara, eu am fost cel care a vorbit mereu cu el, am incercat sa-l ajut, el s-a dedicat echipei, a incercat sa joace cat mai bine. Foarte multa lume l-a criticat pentru ca nu a avut evolutii bune. Intr-adevar, cu totii ne asteptam la evolutii bune din partea lui, dar trebuie sa tinem cont de aceasta perioada de accidentare", a spus Dica la Digisport.