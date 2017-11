Gestul SENZATIONAL al lui Hagi dupa meciul cu Voluntari! Ce a facut cand un pusti i-a cerut un tricou

Gheorghe Hagi l-a lasat masca pe un pusti la finalul meciului pe care Viitorul l-a jucat la Voluntari.

Unul dintre copiii de mingi ai gazdelor s-a dus glont la Hagi dupa ce arbitrul Gaman a fluierat sfarsitul jocului. Pustiul i-a cerut un tricou. "Nu am tricou, e frig si nu am unul la mine. Dar iti pot da haina mea. Vrei sa ti-o dau?" - i-a spus Hagi. Copilul a acceptat imediat si s-a ales cu un fas de aceeasi marime cu el. :)

Voluntari - Viitorul s-a terminat 0-0. Campioana e pe loc de play-off (5) cu 8 etape inainte de finalul sezonului regulat. Viitorul are 6 puncte peste locul 7, primul care trimite in play-out, ocupat acum de Dinamo. Si Voluntari viseaza sa se lupte pentru Europa in 2018. Echipa din Ilfov are insa de recuperat 7 puncte pana la Astra, aflata pe 6.

Sursa foto: sportpictures.eu