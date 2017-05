Gestul senzational al lui Dica in fata lui Becali. Ce a facut cand a aflat de situatia lui Nita

Nicolae Dica a intervenit in tratativele dintre Becali si Nita. L-a ajutat pe portarul sau sa obtina o crestere importanta de salariu.

Dica vrea neaaprat sa-l aiba pe Nita in forma maxima la startul in preliminariile Champions League. S-a asigurat ca are toate conditiile pentru a se putea gandi doar la fotbal in perioada urmatoare. Nita isi incheia contractul cu Steaua vara viitoare. Pentru a accepta prelungirea, portarul ii solicitase lui Becali o crestere salariala de 2000 de euro pe luna, conditie pe care patronul n-o aprobase.

Cand a aflat, Dica a intervenit personal. L-a sunat pe Becali si i-a explicat cat de important e Nita pentru el, scrie Gazeta Sporturilor. Becali a reactionat imediat. I-a transmis lui Argaseala sa-i propuna o crestere de 4000 pe luna si un acord pana in 2021. Nita ar urma sa ia chiar mai mult. Va lua cu 1000 de euro pe luna in plus in fiecare luna dupa fiecare an de contract!