Gestul FABULOS al lui Nita cand credea ca NIMENI nu il filmeaza. Ce i-a zis unui copil bolnav

Nita, Man si Enache au fost eroii unui pusti stelist, grav bolnav. Micutul i-a asteptat pe jucatori la iesirea din vestiar si a avut parte de o surpriza de senzatie din partea fotbalistilor.

Mai multi dintre jucatorii lui Reghe l-au salutat pe copil, care a tinut sa fie prezent la derby in ciuda problemelor pe care le are.



"Sa te faci bine, sa lupti!', i-a zis Nita, care a petrecut cel mai mult timp alaturi de el. Portarul a cerut sa faca o poza cu baietelul, apoi s-a retras alaturi de familia lui in camera de lucru a centrului de presa de la Arena Nationala.