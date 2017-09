Gest UNIC! Patronul lui Sepsi pregateste un kurts kolacs de 15 metri pentru fanii Stelei: "Ne-am gandit ca ar fi frumos"

Patronul lui Sepsi are un lant de brutarii.

Suporterii Stelei care vor insoti echipa la Brasov pentru meciul cu Sepsi vor primi gratis kurtos kolacs din partea gazdelor. Patronul lui Sepsi pregateste un kurts imens, de 15 metri lungime, cu ocazia unui festival ce va avea loc lla Safantu Gheorghe.

Dioszegi Laszlo spune ca toti suporterii oaspetilor vor fi tratati cu asemenea surprize la partidele de la Sepsi. El vrea chiar ca anul viitor sa intre in Cartea Recordurilor cu cell mai mare kurtos din lume.

"Ne-am gandit ca ar fi un gest frumos sa oferim acest kurtos kolacs, care sper eu ca va avea peste 15 metri, suporterilor echipei Steaua Bucuresti care o sa vina duminica la Brasov.

OSK o sa aiba un meci extrem de interesant, la care acum 3-4 ani nimeni nu s-ar fi gandit ca ar putea avea loc. Vrem sa donam acest kurtos suporterilor echipei ca sa simta ca noi suntem ospitalieri. In urma cu o luna, o luna si jumatate, cand am fost intr-o deplasare intr-o localitate, suporterii nostri au fost nevoiti sa bea apa de 26 sau 27 de grade la 3 lei paharul si atunci am spus ca noi vom incerca de acum inainte sa fim ospitalieri cu toti suporterii care vin la Brasov si dupa aia la Sfantu Gheorghe, cand vom juca meciurile pe stadionul nostru.

Vrem sa facem un gest frumos pentru ca fotbalul nu este pentru conducatori, e pentru suporteri. Conducatorii se mai schimba, dar suporterii raman fideli echipei pana la moarte", a declarat marti Dioszegi Laszlo, in cadrul unei conferinte de presa.