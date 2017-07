Gest superb al Viitorului. Echipa i-a marit salariul lui Casap dupa ce si-a rupt genunchiul in prima etapa

Carlo Casap s-a accidentat, luni, in minutul 5 al partidei cu Gaz Metan Medias, scor 3-0, din prima etapa a Ligii I.

FC Viitorul a anuntat ca a marit valoarea contractului lui Carlo Casap, jucator care va lipsi sase luni de pe teren din cauza unei accidentari.

"FC Viitorul este alaturi de mijlocasul Carlo Casap din toate punctele de vedere dupa accidentarea grava pe care a suferit-o in etapa inaugurala a Ligii I, contra lui Gaz Metan Medias. Conducerea clubului campioanei a decis sa mareasca valoarea contractului mijlocasului Viitorului, noii termeni ai intelegerii fiind parafati astazi", se arata pe site-ul fcviitorul.ro.

Aflat in convalescenta, Carlo Casap a fost vizitat acasa de reprezentantii clubului Viitorul, inclusiv de vicepresedintele Constantin Stamate. "Este un moment delicat in cariera lui Carlo, insa suntem cu totii alaturi de el si il asteptam cat mai repede pe teren. Am luat decizia sa-i marim si contractul nu doar pentru ca este un jucator de mare perspectiva, ci si pentru a-i arata ca suntem foarte multumiti de ceea ce a oferit el pentru FC Viitorul si ca suntem cu totii alaturi de el in aceasta perioada mai putin fasta a carierei", a declarat Stamate.

Carlo Casap s-a declarat surprins de decizia clubului constantean, insa in acelasi timp s-a aratat incântat de sustinerea primita. "Multumesc domnului Hagi si clubului pentru increderea si sprijinul pe care mi le-au oferit, iar eu vreau sa revin cât mai puternic", a spus Carlo Casap.

Jucatorul va pleca joi in Italia, iar vineri va fi supus unei interventii chirurgicale pentru a i se reface ligamentul incrucisat anterior al genunchiului drept. Dupa o saptamâna de la operatie Casap va reveni in România, unde isi va continua perioada de recuperare.