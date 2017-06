Gest incredibil al lui Nicolita! Banel ii da afara pe TOTI jucatorii de echipa unde e SEF. De ce s-a suparat

Banel pleaca din Romania dupa retrogradarea cu ASA. E sigur ca mai poate juca la un nivel inalt cel putin doi ani.

Nicolita s-a inteles cu Aris Limassol. Saptamana viitoare pleaca in Cipru pentru prezentarea oficiala. Pana atunci, Nicolita se preocupa de echipa orasului sau. Banel e suparat pe jucatorii de la CS Faurei pentru ca au ratat promovarea in C. Nicolita vrea sa renunte la toti fotbalistii si se intreaba daca sacrificiul sau de a juca timp de 6 luni in D, anul trecut, a meritat.

"Am o mare durere in suflet, sunt dezamagit ca am ratat barajul de promovare in liga a 3-a. Noi suntem de vina, am avut 8 puncte avans. Am pierdut totul in doar doua meciuri. Sunt foarte suparat pe jucatori, le-am oferit conditii foarte bune, multe echipe de liga a 2-a nu au beneficiat de facilitatile lor in liga a 4-a. Ei nu au raspuns cu aceeasi moneda. Le-am mai oferit sansa de a juca alaturi de mine in teren, dar eu munceam si ma zbateam sa castig, iar ei erau mai mult spectatori. Le-am oferit tot ce au vrut, dar degeaba. Voi discuta cu autoritatile locale si este posibil s-o luam de la capat, dar cu alti jucatori. Voi renunta la cei care se gandesc doar la propriul interes", a spus Nicolita pentru Obiectiv Vocea Brailei.