GENIAL! Un jucator din nationala Romaniei devine PATRON la echipa unde s-a lansat si vrea in liga 1

Are doar 26 de ani, dar asta nu-l impiedica sa-si riste banii castigati in cariera pentru echipa lui de suflet!

Gicu Grozav intra in actionariatul Unirii Alba Iulia! Mijlocasul ofensiv are obiective mari si viseaza la prima liga. Grozav merge la Alba alaturi de omul de afaceri Mihai Oancea. Unirea joaca acum in liga a 3-a.

Crescut de Alba Iulia, Grozav a plecat de la Unirea in 2010, la Standard Liege. Fotbalistul a mai trecut apoi pe la U Cluj, Petrolul, Dinamo si Terek, iar acum e liber de contract.

"De multi ani imi doream sa ma implic. Ma bucur ca pot sa ajut si sper sa facem lucruri frumoase. Am vrut mereu sa dau ceva inapoi echipei la care am crescut. Am mare incredere ca putem sa facem ceva frumos. Atat eu, cat si prietenul meu Mihai Oancea am crescut aici. Suntem foarte strans legati de orasul asta. Trebuie sa o luam treptat, ne vom concentra pe copii pe care sa-i putem promova spre echipa mare", a spus Grozav pentru Liga2.ro.