GAZ METAN 1-2 FCSB // Dica isi avertizeaza elevii: "Cu CFR o sa fie mult mai greu, am gresit mult!" Pe cine a criticat

Gaz Metan 1-2 FCSB // FCSB a trecut pe primul loc pana la jocul de luni dintre CFR si Chiajna.

Steaua a suferit la Medias, iar acum va intalni CFR in derby-ul de titlu din Liga I. Dica e nemultumit mai ales de aparare, acolo unde elevii sai au fost depasiti usor in multe dueluri.

Dica spune ca e multumit de Alibec, dar si de tanarul Vlad, care a fost nesigur in poarta in unele momente.



"Sunt multumit de rezultat, jocul nu m-a multumit, dar importante sunt punctele. Am suferit mult, stiam ca o sa avem un joc dificil, stiam asta, cei de la Medias au adus multi jucatori. Am avut probleme la inceputul primei reprize si pe finalul meciului. N-am reusit sa castigam duelurile aeriene, asta ma supara, avem fundasi cu talie. Am gresit si la fazele fixe, dar vom regla aceste probleme pana la final. Dar ca sa castigam titlul trebuie sa dam mult mai mult.

Ne-am dorit ca in a doua repriza sa tina mai mult de minge, l-am trecut pe Taase in stanga si pe Teixeira in dreapta, aveam nevoie de experienta in teren, am vazut ca cei de la Medias erau tineri.

Imi doresc mai mult si pe faza ofensiva, chiar daca am mai avut ocazii pe langa goluri.

Vlad are increderea noastra, e important pentru echipa, chiar daca are 19 ani. Noi ne bazam pe el, azi a avut o evolutie ok pentru varsta lui. Cu siguranta va ajunge si la nationala, are calitate, avem incredere in el.

Alibec a luat galben din dorinta de a recupera mingea, nu e problema ca a luat galben. A mai avut apoi o alunecare dupa ce a luat galben, i-am strigat sa fie atent pentru ca risca. Dar e din dorinta, nu e o problema.

Cei de la CFR s-au intarit foarte mult, au adus jucatori de valoare, erau pe primul loc. Trebuie sa jucam mult mai bine decat am facut-o cu Medias", a spus Dica dupa meci.