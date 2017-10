Atac fara precedent al lui Negoita asupra jucatorilor lui Dinamo: "Au facut betie pana dimineata! De aia pica din picioare!" A anuntat ca VINDE clubul

Dinamo 0-4 Viitorul / Infrangerea umilitoare cu Viitorul a declansat un scandal incredibil la Dinamo. Ionut Negoita si-a atacat jucatorii.

Finantatorul celor de la Dinamo a lansat un atac fara precedent la adresa jucatorilor echipei sale dupa infrangerea umilitoare cu Viitorul si a confirmat scandalul de dinaintea partidei de Cupa in care mai multi jucatori au petrecut pana dimineata.

"Eu nu inteleg reactia suporterilor, ce vor de la mine? Ce am facut eu pentru Dinamo: eu am salvat clubul. Am un minus foarte mare si am facut o greseala, asta-i viata. Nu eram personajul potrivit sa intru in aceasta poveste. Am fost avertizat ca o sa fiu injurat pe banii mei, dar m-am ambitionat. Realitatea este ca nu sunt din filmul asta.



Dar nu asta e problema pentru ca suporterii au dreptul sa spuna ce vor, sa injure, ii inteleg ca sunt frustrati ca si mine de jocul foarte slab. Este cel mai mare buget pe care l-am avut de cand sunt la Dinamo si jocul trebuia sa fie pe masura. De ce nu este? Pentru ca am fost baiat bun. Pentru mine salariile au fost mereu pe primul loc, si la fotbal am facut la fel. Au toti masini de top. Tot asteptam dupa Filip, speram sa fie fotbalist dar n-are nicio treaba.



Am incercat sa fiu rezonabil dar ce s-a spus despre el in noaptea aceea la Piatra Neamt a fost adevarat. Au fost facut betie pana spre dimineata. Si ne miram de ce pica din picioare, de ce nu joaca? Le-am dublat salariile, si lui si lui Hanca, si el a fost acolo. I-am dat apartament cu 3 camere, are multe necesitati cu sotia care naste. Si fotbal nu mai joaca. N-au fost chiar 6 jucatori, eu am nominalizat capul rautatilor. Sa faci asa ceva in ziua meciului e inadmisibil. Toti cei care au fost au fost amendati cu 3.000 de euro. Si vom vedea ce va urma pentru ca am fost mult prea bland cu ei.

Ce sa fac, sa joc eu fotbal? Eu in afara de a le crea conditii ce as putea face mai mult? Si sa fiu bataia de joc a unor amatori? Si ii invata si pe cei mici care vin din urma, ei sunt un fel de tatici care ii invata cum e cu viata.



Ce voi de aici inainte, caut solutia si nu de ieri, de azi, de a gasi pe cineva. Nu am glumit. Sper ca cineva sa vina, sa fie mai motivat, eu am obosit deja. Printre altele am investit si la Saftica. I-am transmis lui domnul Badea prin intermediul presei ca sunt dispus sa-i cedez echipa

Eric, un jucator care mi-a placut mereu, ne-a dat mai multe semnale ca vrea sa vina la Dinamo dar am fost oprit din a-l aduce. Nu vreau sa spun mai multe.

Nu cred ca Nemec se va duce la rivala. Dar atata timp cat Steaua incaseaza atatia bani din cupele europene si din vanzari de jucatori nu ne putem bate. Eu am spus ca o sa creez un club stabil financiar. Dar nu am fi realisti sa ne comparam cu Steaua. Eu am asigurat stabilitatea din punct de vedere financiar

Miriuta are increderea mea in continuare, bineinteles. Ce vina are Miriuta ca jucatorii beau pana dimineata?" a spus Ionut Negoita la Digi Sport.