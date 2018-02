Becali l-a auzit pe Miriuta si a intrat imediat IN DIRECT: "Gata, m-a convins!" Reactia patronului stelist

Becali si-a schimbat discursul si spune ca o vrea pe Dinamo in Play Off. O declaratie a lui Miriuta l-a determinat sa isi schimbe parerea.

Gigi Becali asteapta cu nerabdare derbyul cu Dinamo si spune ca vrea sa ii bata pe "caini". Chiar si asa, el ii vrea pe acestia in Play Off. Patronul stelist spune ca o declaratie a lui Vasile Miriuta l-a surprins placut.

"Gata, m-a convins! Vreau si eu Dinamo in Play Off. Pentru ca a spus Miriuta ca el nu tine cu Lazio. Acum o sa tin si eu cu ei sa se califice", a spus Becali la Digisport.

Vasile Miriuta a spus astazi: "De ce sa tin eu cu Lazio? Ce am eu cu Lazio?".

Pe de alta parte, Helmuth Duckadam nu isi doreste ca Dinamo sa intre in Play Off.

"Daca pana acum am vrut sa fiu diplomat, datorita relatiei bune pe care o am cu domnul Negoita sau cu Miriuta, dupa ce am auzit o declaratie a lui Steliano Filip, care a spus ca isi doreste ca CFR Cluj sa ia campionatul, imi doresc ca Dinamo sa nu intre in Play Off. Prea multi de la Dinamo doresc asta. Chiar daca Stealiano a plecat la Hajduk Split, el tot de la ei provine", a spus si Duckadam.