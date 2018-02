"Gata! E totul inchis pentru mine!" Dupa ani de asteptare, Mitea a decis sa se retraga! Cu ce se ocupa acum

Au trecut 7 ani de la ultimul gol marcat de Mitea intr-un meci oficial.

Mitea nu se mai gandeste sa revina pe teren. Are 33 de ani si de la 26 de ani a tot sperat ca va reveni in fotbalul profesionist. Dupa ultima aventura la Chiajna, acolo unde nu a jucat niciun minut, Mitea a decis sa-si agate ghetele in cui.

"Gata! E totul inchis pentru mine. Am alte planuri de viitor. Fac 33 de ani, pentru ce sa mai joc? Sunt multi ani in care nu am evoluat la nivel inalt. De ce sa ma apuc acum sa joc, doar de dragul de a o face? M-as lua pe mine la misto! Nu are rost sa fac asta.



S-a speculat mult. Au fost minciuni. Au fost probleme de ligament, de muschi, nu bazin sau coloana. Nu are nicio treaba! Daca te iei dupa doctorii de aici... Pai, eu aveam intindere si ei ziceau cu totul altceva. Doctorul cel mai bun eram eu, nu ei! Ce, ajungi in Liga I sa faci recuperarea cu un medic? Faci si tu cu un preparator fizic, cu un specialist, dar nici nu mai imi arde sa vorbesc despre ce a fost.", a spus Mitea.

Mitea a tinut sa nege informatiile potrivit carora a fost nevoit sa-si vanda casa pentru a supravietui. Fostul jucator spune ca are mai multe proprietati si terenuri din perioada in care castiga sute de mii de euro pe sezon.

"Sunt bine, slava Domnului. Fericit, linistit. Sunt implinit din toate punctele de vedere.

Ma bazez pe terenuri, sunt in domeniul imobiliar. Am iesit din lumea fotbalului, doar mai urmaresc meciurile, ma uit la emisiuni. Punct.

Nu mi-am vandut casa. Dar, si daca vand, pot sa dau zece case ca sunt proprietatile mele si eu mi le-am cumparat, nu altcineva. Si in trecut am vandut trei, si mai vand inca trei. Care e problema!?

Cine nu si-ar dori sa aiba case de sute de mii de euro? Eu am facut totul prin valoare si pe picioarele mele, nu pe vorbe. Ce se spune despre mine sau se speculeaza pun la dos! Stiu ce am facut, ce am aratat ca fotbalist.

Nu ma interseaza ce zic altii, nu-mi dau ei sa mananc! Daca vand 10.000 de hectare pe care le am, doar nu le dau pe ale altuia", a spus Mitea in ProSport.

Ultimul gol marcat de Mitea a fost in 2011, cand juca la Petrolul. Culmea, ultima reusita a fost impotriva echipei sale de suflet, Dinamo.