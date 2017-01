GATA cu 14 echipe ? Adio puncte INJUMATATITE in play-off?! Ce se intampla in Liga 1

FRF lucreaza cu o firma olandeza la schimbarea sistemului competitional din primele 3 ligi!

O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00!

Federatia se afla deja in faza a doua a unui proiect dezvoltat alaturi de Hypercube, o companie olandeza care a contribuit la aplicarea de modele competitionale in Danemarca, Norvegia, Olanda, Polonia si alte 5 tari europene, precum si in evenimente majore organizate de UEFA.

Pe baza unui soft in care vor fi introduse rezultatele consultarilor cu antrenori, jucatori, presedinti, jurnalisti sau broadcasteri, olandezii vor formula cea mai buna propunere pentru fotbalul din Romania. Astfel, din sezoanele viitoare s-ar putea renunta la sistemul cu 14 echipe, dar si la play-off si play-out, precum si la injumatatirea punctelor, asta in cazul in care a doua faza a campionatului va fi pastrata.

Rezultatele studiului Hypercube vor fi gata in mai, cand olandezii vor avansa proiectul final. Masurile s-ar putea aplica din sezonul 2018-2019, cand si LPF pregateste o revolutie de proportii. Cluburile aflate in insolventa nu vor mai putea juca in Liga 1, sustin surse din cadrul Ligii.

AICI gasiti detalii despre proiectul Hypercube.