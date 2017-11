Ganea, pe lista celei mai titrate echipe din fotbalul european! Spaniolii anunta si suma pentru care Hagi l-ar putea vinde

Cristian Ganea (25 de ani), fundasul stanga al Viitorului, se afla de mai multa vreme in atentia bascilor de la Bilbao. Acum, scrie AS, si Olympiakos l-a trecut pe lista pe internationalul roman.

Cristian Ganea ar putea fi disputat la iarna de Athletic Bilbao si Olympiakos, cea mai titrata echipa din fotbalul european ca numar de trofee interne, scriu spaniolii de la AS.

Fotbalistul de 25 de ani, crescut de Basconia si Indartsu, ar putea fi primul fotbalist al lui Bilbao care nu s-a nascut in Tara Bascilor.

Jucatorul, despre care jurnalistii din Spania scriu ca ar putea fi cedat de Viitorul pentru 600.000 euro, a ajuns sa fie luat in considerare de Bilbao pentru ca este "basc prin adoptie". El a copilarit in Tara Bascilor, parintii sai lucrand pentru multi ani acolo.



Pe de alta parte, Olympiakos vrea sa-l traga pe Ganea la Pireu, noteaza AS, care aminteste ca fotbalistul are contract pana in iunie 2019, dar ca Hagi este dispus la negocieri.