Ganea s-a intors la Viitorul si a vorbit despre transferul la Bilbao: "E cel mai frumos lucru care mi se putea intampla! Aduriz ma asteapta sa-i centrez!"

Romania spre Euro 2020! Tragere la sorti grupele Nations League, 24 ianuarie, ora 13.00, in direct la Pro TV Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Cristi Ganea s-a intors alaturi de colegii de la Viitorul pentru a 2-a parte a sezonului, urmand ca din vara sa joace la Athletic Bilbao.

”Sunt foarte fericit ca, in sfarsit, s-a realizat transferul. Acum mai ramane sa demonstrez la Viitorul si sa ne indeplinim obiectivul. Eu deja am uitat tot. Ma bucur ca am semnat, dar Viitorul ramane primul obiectiv.



Este toata munca mea de mic copil. Fiecare isi doreste sa ajunga la un nivel cat mai inalt, mai ales ca parintii sunt acolo. Fotbalul spaniol mi se potriveste cel mai bine, cred.



Eu n-am avut pretentii, ca salariu e mult peste ce e aici. Sunt al saselea strain pentru din istoria clubului, e o performanta mare pentru mine si o bucurie enorma. Sa joc in campionatul Spaniei e cel mai frumos care mi se putea intampla.

Eu n-am avut pretentii. Va dati seama, ca si salariu, este mult peste ce este aici. Aduriz ma asteapta sa-i centrez, ca sa marcheze cu capul" a spus Cristi Ganea.