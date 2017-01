Fundas "italian" pentru Steaua: "Suntem bucurosi de oferta, speram din tot sufletul sa se realizeze transferul"

Gigi Becali, patronul Stelei, a dezvaluit ieri, IN DIRECT la Sport.ro, ca negociaza cu doi fundasi centrali. Ulterior, acesta a revenit cu o declaratie si a oferit chiar numele jucatorilor: Celeban si Mihai Balasa.

Interesul Stelei pentru polonezul Celebran a reinviat dupa circa un an. Pe langa fostul jucator al Vasluiului, echipa ros-albastra se intereseaza, insa, si de un fotbalist mai tanar.

Mihai Balasa, fundas "produs" de Viitorul lui Hagi, in varsta de 21 de ani, este si el pe lsita. Balasa este legitimat in prezent la AS Roma, insa a fost imprumutat in ultimele 3 sezoane. Acesta a jucat doua stagiuni la Crotone, echipa pe care a ajutat-o sa promoveze, iar acum evolueaza la Trapani.

Mihai Balasa este dornic sa semneze cu Steaua, insa asteapta ca Becali sa discute cu cei de la AS Roma.

Tatal lui Mihai Balasa, Cristi Balasa, fost la FC Arges, a discutat pe seama acestui transfer.

"Sa-l foloseasca pe Mihai pe postul pe care da randament.

Suntem bucurosi de interesul si oferta Stelei. Sper din tot sufletul sa se realizeze acest transfer. I-am spus ca Steaua este un brand, un nume mare si nu se refuza. Ca obiectiv, vrea sa fie campion cu Steaua si sa ajunga la echipa nationala. Si-a dat acordul pentru a veni la Steaua, e treaba impresarilor acum. Cred ca juca bine atat ca fundas central, cat si ca fundas dreapta. Acum sper ca Reghecampf sa aiba ochi buni si sa-l puna pe un post pe care sa dea randament. Este un tip care se adapteaza foarte bine si sper s-o faca si la Steaua. Ar trebui sa mai lucreze putin la partea defensiva, are un apetit ofensiv bun, se descurca bine la fazele fixe. Steaua e un mediu propice pentru a progresa si pentru a prinde echipa nationala. Fotbalul italian l-a maturizat foarte repede, poate merita mai mult dupa ce a promovat cu Crotone. Dar nu trebuie sa fim suparati, lasam capul jos si muncim mai mult. Am mare incredere ca se va adapta repede si am incredere in Reghecampf ca il va folosi unde trebuie", a declarat Cristi Balasa, citat de Prosport.