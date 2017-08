Fundas de Cupa Mondiala pentru Steaua! Nume nou pe lista lui Dica, dupa ce transferul lui Planici a intrat in IMPAS

Transferul lui Planici la Steaua e blocat in acest moment din cauza unor comisioane.

Steaua il astepta pe Bogdan Planici de la Vojvodina, insa Becali a refuzat sa plateasca un comision de 40.000 de euro agentului jucatorului, iar mutarea s-a blocat pentru moment.

Dica si MM aveau o lista de 11 fundasi pe care i-au propus patronului, care urmeaza sa se orienteze spre alt nume, daca agentul lui Planici nu va renunta la pretentiile sale.

Un alt nume de pe lista Stelei este algerianul Essaid Belkalem, in varsta de 28 de ani, liber de contract dupa despartirea de Orleans din liga a doua franceza.

Belkalem a jucat la Granada, Watford si Trabzonspor in trecut si a partcipat la Cupa Mondiala din 2014 cu nationala Algeriei, care a ajuns pana in optimile de finala. Fundasul de pe lista Stelei are 19 selectii la nationala africana si un gol marcat.

1 milion de euro este cota lui Belkalem pe transfermarkt.de