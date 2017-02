"Frumos public, nu conteaza ca ne-au injurat, le-am dat peste nas!" Reactia lui Enache dupa ce a fost EROU

CSU Craiova 1-2 Steaua / Gabi Enache a fost eroul Stelei la Severin.

"Am reusit sa imi ajut colegii, nu conteaza daca intru titular sau nu. Eu zic ca am dominat in seara asta si eu zic ca am avut un fotbal de calitate.



Este un minus ca la noi acasa nu mai vin suporterii. In seara asta a fost un public foarte frumos, nu mai conteaza ca ne-au injurat tot meciul, la final le-am dat peste nas.



Important este ca am scos-o la capat, nu l-am certat pe Tamas. Medias este o echipa foarte buna, au jucatori de calitate si va fi foarte greu" a spus Gabi Enache dupa partida la Digi Sport.