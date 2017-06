Pleaca de la SUPER MECIUL cu Ronaldo si vine sa semneze la Cluj! Pe cine vrea CFR Cluj de la Cupa Confederatiilor

CFR Cluj n-a renuntat la Silviu Lung, dar pregateste deja terenul in cazul unui refuz definitiv al Astrei in privinta transferului.

Sursele www.sport.ro anunta ca CFR a pus ochii pe portarul Noii Zeelande, Stefan Marinovic! Goalkeeperul e acum cu echipa nationala in Rusia, la Cupa Confederatiilor. Marinovic a fost titular in primul meci al grupei, contra tarii organizatoare (0-2) si e anuntat in poarta si la partidele cu Mexic si Portugalia lui Ronaldo.

Marinovic joaca acum la Unterhaching, nou-promovata in liga a 3-a din Germania. La echipa din Bavaria, portarul neo-zeelandez e coechipier cu fostul jucator al nationalei Romaniei, Max Nicu. Marinovic a mai trecut in cariera pe la Wehen Wiesbaden, FC Ismaring si pe la echipa secunda a lui Munchen 1860.