FOTO Transformarea incredibila a lui Victor Becali dupa 3 ani de puscarie! Fostul impresar vorbeste despre "tortura psihica" de dupa gratii

Din cei opt oameni de fotbal incarcerati in Dosarul Transferurilor, doar Victor Becali si Cristi Borcea mai sunt dupa gratii.

Victor Becali, care a primit 6 ani si 4 luni de inchisoare cu executare in "Dosarul Transferurilor", are mai nou un coleg de celula celebru: Mircea Basescu, fratele fostului presedinte al Romaniei.

Victor Becali spune ca nu neaparat conditiile de dupa gratii, ci regimul de detentie, care ar fi mult prea aspru, il tortureaza psihic.

"Cea mai mare problema e cu eliberarea conditionata. Aia e tortura, se poate numi tortura psihica. Nu mi se mai da invoire si mi se spune ca am un alt dosar pe rol. Pai si ce daca?"

"Eu n-am mai fost acasa de un an si 4 luni. Mi se resping cererile si nici macar nu se motiveaza. Am fost sanctionat o data in 2014. I s-a facut rau lui Borcea si l-au dus la spital si am sunat familia lui sa-i anunt. Am sunat de pe cartela si telefonul lui si nu aveam voie. Cei de la penitenciar mi-au spus ca ma inteleg omeneste, dar aia e.", a povestit Victor Becali la RTV.

Sursa foto: romaniatv.net