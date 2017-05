FOTO Tamas si-a facut tatuaj inaintea meciului de titlu cu Craiova! Ce mesaj INCREDIBIL si-a scris pe brat

Stelistii au mers la salonul de tatuaje inaintea partidei cu CSU Craiova de sambata seara.

Tamas socheaza din nou, dupa seria de iesiri in decor ce i-au marcat cariera. Fundasul Stelei si-a tatuat doua carti de joc pe brat si un mesaj in engleza ce nu mai are nevoie de traducere: "Fuck you all!". Si Jakolis s-a tatuat alaturi de Tamas, insa mijlocasul venit de la CFR a optat pentru chipul unui lup.