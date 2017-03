FOTO EXCLUSIV | "In doua luni ar putea fi gata". Cum arata unul dintre noile stadioane moderne ale Romaniei

Juventus - Barcelona, marti, 11 aprilie, 21:45, IN DIRECT la ProTV! Bucurati-va de fotbal

Miercuri, 29 martie, in direct la PRO TV, 21:30: CSU Craiova - Dinamo! Joi, 30 martie, live la Sport.ro, 21:00: Viitorul - Astra!

Lucrarile la unul dintre stadioanele moderne aflate in constructie in Romania intra in ultima parte a planului. Arena din Targu Jiu a fost ridicata, iar muncitorii spun: "In doua luni, arena ar putea fi terminata". Mai mult, oamenii care lucreaza la stadionul din Targu Jiu anunta: "Ne dorim ca arena sa fie inaugurata inaintea celei din Craiova".

WWW.SPORT.RO prezinta mai multe imagini cu stadiul lucrarilor la stadionul din Targu Jiu, care va avea, la finalul lucrarilor, o capacitate de 13.000 locuri.

O mare enigma ramane totusi cea legata de viitorul fotbalului gorjean. Pandurii, echipa care in urma cu cativa ani evolua in grupele Europa League, se confrunta cu mari probleme financiare. Pe plan sportiv, echipa din Targu Jiu sta la fel de prost. Pandurii sunt pe locul 7 al Play Out-ului, pozitie retrogradabila.

VEZI TOATE FOTOGRAFIILE IN GALERIA DE MAI JOS