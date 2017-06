FOTO: Edi Iordanescu i-a surprins pe jucatorii Astrei in primul cantonament! Cum arata PARADISUL unde a mers fosta campioana

Fosta campioana se pregateste in cele mai bune conditii pentru urmatorul sezon.

Edi Iordanescu, noul antrenor al Astrei, a plecat cu echipa in primul cantonament din aceasta vara ce are loc in Slovenia, la o baza de pregatire ultra-moderna.

Cazati intr-o zona de munte, la o altitudine de 1.600 de metri, jucatorii Astrei nu au intampinat probleme cu caldura pe care le are Dinamo tot in Slovenia. Terenul pe care se antreneaza cei de la Astra arata perfect.

Totusi, jucatorii au avut parte de o surpriza neplacuta la antrenamente - Edi Iordanescu i-a pus sa lucreze cu mingea medicinala.

Ca sa fuga de caldura din Slovenia, Astra a ales sa se pregateasca la peste 1600 metri altitudine. pic.twitter.com/bMyTX9FAmG — Ortansa Cazacu (@OrtansaCazacu) June 23, 2017

Terenul de antrenament pe care se pregateste fosta campioana a Romaniei arata impecabil! pic.twitter.com/luXHG7xVhS — Ortansa Cazacu (@OrtansaCazacu) June 23, 2017