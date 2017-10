FOTO: Cum arata Tucudean dupa umarul in gura incasat de la Vinicius, la care Hagi a cerut eliminare directa pentru fundasul CFR-ului

George Tucudean, golgheterul Viitorului, s-a ales cu buza sparta dupa meciul cu CFR Cluj, castigat de echipa lui Gica Hagi cu 1-0. Atacantul a fost lovit de Paulo Vinicius.

Tucudean a fost lovit cu cotul in gura in minutul 41 al partidei, moment in care gazdele au cerut vehement eliminarea fundasului de la CFR. Arbitrul a dat fault si cartonas galben, iar din lovitura libera rezultata Eric a reusit sa marcheze unicul gol al partidei.

La final, Tucudean a postat o fotografie pe o retea de socializare.

"Dupa batalie", a scris el.