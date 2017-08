FOTO | Benzar si Nedelcu, la primul antrenament: cei doi au intrat la un "joc-scoala"; Budescu s-a pregatit separat

Noii stelisti Dragos Nedelcu si Romario Benzar au efectuat in aceasta dimineata, la o zi de la transferul la formatia ros-albastra, primul antrenament sub comanda lui Nicolae Dica. Cei doi jucatori au sosit intr-o forma foarte buna si au intrat la un prim "joc-scoala". Romario si Daniel Benzar, cei doi frati de la Steaua, au jucat in echipe diferite.

Constantin Budescu s-a antrenat separat si astazi, dar stafful Stelei spera sa-l recupereze pentru meciul cu Sporting, de saptamana viitoare.

Dragos Nedelcu s-a antrenat prima dată cu FCSB.A fost folosit ca fundaș,Dică a spus că a vb cu patronul ca sa-l foloseasca ultim aparator pic.twitter.com/uifTP8ySTd August 10, 2017

Benzar la primul antrenament la FCSB. A fost în vervă mare, a dat goluri din toate pozițiile, bine pregatit fizic de Hagi,a impresionat pic.twitter.com/meTNTJ65Q0 — Nedelcu Iulian (@IulianNedelcu) August 10, 2017