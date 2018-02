"Fotbalul romanesc trece printr-o perioada grea, sper sa-si revina!" Ce a declarat "Messi" Matei dupa ce a marcat la revenirea in Liga 1

Florentin Matei a marcat la primul sau meci la Astra dintr-un penalty obtinut tot de el.

Viitorul 1-1 Astra / Florentin Matei a jucat pentru prima data ca titular in Liga 1 la Astra. Jucatorul de 23 de ani este imprumutat la Astra de catre cei de la Rijeka.

"A fost un meci destul de dificil pentru noi, suntem o echipa noua. Nu am avut atât de mult timp sa ne sudam, dar am obtinut un rezultat bun. Viitorul ne-a dominat, dar daca nu primeam gol pe finalul primei reprize, eu zic ca puteam sa câstigam.



Eu inca nu jucasem in Liga 1, la 17 ani am debutat si am evoluat 10 minute. Dar am impresia ca atunci era un fotbal mult mai bun, pentru ca erau multi bani. Acum trecem printr-o perioada grea, dar sper ca fotbalul nostru sa revina in atentia tuturor.



Daca azi castigam, in proportie de 99% eram in play-off. Dar si un punct e bun, sper sa ne asiguram un loc acolo" a spus la Digi Sport Florentin Matei, poreclit "Messi" pe vremea in care era la Steaua pentru tehnica sa.