Fotbalul romanesc continua sa fascineze! 2 derbyuri Steaua - Dinamo in doar 3 zile, ambele in campionat :)) 

Steaua si Dinamo se intalnesc in campionat, in Liga I, pe 23 septembrie. Cele doua echipe se pregatesc de primul derby al sezonului, insa la doar 3 zile fanii au un nou astfel de derby programat, tot in campionat, doar ca in liga a 4-a.

CSA Steaua si FC CS Dinamo, echipa formata recent de Nicolae Badea, joaca in liga a 4-a pe 26 septembrie, intr-un derby al echipelor ce sustin ca sunt adevaratele echipe Steaua si Dinamo.

Situatia este una ciudata insa specifica fotbalului romanesc, in care echipele de traditie sunt bagate in faliment si desfiintate, iar palmaresul devine principalul motiv de credibilitate in fata fanilor. Steaua si Dinamo nu sunt singurele in aceeasi situatie. Farul, Petrolul, Poli Timisoara si Rapid sunt doar cateva din echipele de traditie ce traiesc aceeasi drama.

Desi au anuntat cu surle si trambite proiectul CSA Steaua, echipa Armatei are de luptat in primul rand impotriva forului european. UEFA recunoaste Steaua lui Gigi Becali ca si continuatoare a echipei si fosta detinatoare a trofeului Ligii Campionilor.

De altfel, de la anul, Steaua va beneficia de coeficientul aferent unei foste castigatoare a Ligii.

De partea cealalta, dinamovistii au de ales si ei intre echipa lui Badea si cea a lui Negoita. Badea, fostul presedinte, are de recuperat o datorie de 2 milioane de euro de la Negoita, insa acesta a refuzat sa ii plateasca asa ca si-a facut echipa in liga a 4-a, sustinand ca este adevarata echipa Dinamo.

Oare la ce derby se vor umple tribunele?