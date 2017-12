Fotbalistul din Liga I cu cele mai tari oferte! Din ianuarie se poate bate cu Dybala si Higuain ori cu Messi si Ronaldo

CSM Poli Iasi poate face cel mai tare transfer din istoria sa. Formatia moldoveana are o "perla" in curtea sa.

CSM Poli Iasi l-a adus la inceputul sezonului din postura de fotbalist liber de contract pe albanezul Kamer Qaka. Acesta mai evoluase doar pentru echipe din primele doua ligi ale Norvegiei, dar s-a adaptat foarte bine jocului gandit de Flavius Stoican si a impresionat in cele 6 luni petrecute in Moldova.

Qaka, care le-a atras atentia si celor de la Steaua, are acum oferte importante. ProSport scrie ca negocierile au trecut de un milion de euro!

Potrivit sursei citate, fotbalistul e dorit in Spania de Las Palmas si Girona. In Italia, acesta poate ajunge la ultima clasata Benevento.



"Pe langa echipele vehiculate pana acum din Liga I, Portugalia si Italia, alte doua formatii din Spania sunt interesate de Kamer Qaka. Din cate am inteles de la impresarul sau, Las Palmas si Girona il vor pe mijlocasul nostru. Suntem deschisi la discutii cu orice echipa il doreste pe Qaka. Daca va fi o oferta avantajoasa atat pentru club, cat si pentru jucator, il vom ceda. Nu suntem disperati sa il transferam in acesta iarna. Daca nu vom primi o oferta buna, il vom tine pana la vara", a spus Adrian Ambrosie, presedintele CSM Poli Iasi.

Potrivit lui Ambrosie, Benevento il vrea sub forma de imprumut.

"Italienii de la Benevento au propus sa-l ia pe Qaka sub forma de imprumut pana in vara, contra unei sume de bani, urmand sa-l transfere definitiv in cazul in care confirma. Analizam si aceasta varianta, ca si propunerea celor de la CFR, care ii oferta pe Laurentiu Rus si pe Yasin Hamed la schimb cu Qaka si Jo Santos, plus o suma de bani", a mai spus Ambrosie.