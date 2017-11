Fotbalistul cu Rapidul scris pe piept vrea sa o salveze pe Dinamo. Ionita: "Cu 4 milioane as cumpara si Rapidul, si Dinamo! Trebuie salvate"

Ionita de la Astra a pus la Loto si vrea sa ia potul cel mare, de 4 milioane de euro, ca sa le salveze pe Dinamo si Rapid!

Nu s-a inscris nimeni la licitatia pentru brandul Rapid. Nici Negoita n-a gasit un cumparator pentru Dinamo.

"Daca as avea 4 milioane de euro acum, as da sa cumpar si Rapid, si Dinamo. Mi se pare o suma foarte mica pentru ceea ce inseamna aceste doua echipe! Sunt sigur ca as face o treaba foarte buna, cum a facut si Hagi la Viitorul", spune Ionita.

Contra nu l-a mai chemat pe Ionita la amicalele cu Turcia si Olanda.

"Nu, nu am de ce sa fiu afectat, pe mine, din contra, trebuie sa ma motiveze sa trag mai tare", mai spune el.