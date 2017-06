Fotbalistul asteptat de Dica la Steaua nu e sigur de revenire: "Voi afla la 30 iunie, acolo e un alt nivel". Ce spune tanarul Stefanescu

Catalin Stefanescu (22 de ani) a fost imprumutat de Steaua la CSM Iasi in ultimul sezon. Acesta a fost una dintre revelatiile formatiei moldovene. Acum, fotbalistul este asteptat inapoi la Steaua, sub comanda lui Nicolae Dica.

Stefanescu este asteptat inapoi la Steaua, patronul Gigi Becali spunand ca este dispus sa il pastreze pe acesta si sa "ii dea sase luni pentru a demonstrat".

Tanarul fotbalist nu este, insa, foarte sigur in privinta revenirii sale la formatia ros-albastra. Stefanescu spune ca are contract cu Iasiul pana la 30 iunie si abia de la sfarsitul lunii va afla daca se va intoarce.

Stefanescu spune ca "la Steaua este un alt nivel" si ca el isi doreste foarte mult sa joace cat mai multe minute si in sezonul viitor.

"Suntem foarte fericiti (n.r jucatorii Iasiului), am terminat campionatul si am lucrat in conditii foarte grele. Cred ca avem 15 meciuri fara infrangere. Dupa ce voi termina contractul, voi vedea ce spun cei de la FCSB. Eu am contract aici. Am contract pana pe 30 iunie si dupa vom vorbi. Trebuie sa-i intrebati pe dansii. Am muncit foarte mult in acest an si vom vedea.

La FCSB e un alt nivel. Dar imi doresc foarte mult sa joc. Mie imi place in stanga sau al doilea varf, dar este departe sa vorbim despre acest lucru", a spus Stefanescu la Digisport.

31 de meciuri a jucat Stefanescu la CSM Iasi in ultimul sezon, marcand 4 goluri.