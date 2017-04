"Fost golgheter din Liga I, caut echipa" :) Gregory Tade e liber de contract si asteapta oferte din Liga I

Tade e liber de contract.

Fostul atacant de la CFR si Steaua, Gregory Tade, si-a terminat repede contractul in Qatar si e liber de contract sa semneze cu orice echipa.

Acesta a semnat in iulie 2016 cu Qatar SC, plecand liber de contract de la Steaua, dupa ce s-a antrenat cateva luni pe terenuri sintetice, Becali dorind sa scape de contractul sau de 40.000 de euro pe luna.

Tade a ramas liber de contract din ianuarie, si e pregatit sa revina in Liga I. Acesta a avut o serie incredibila la CFR Cluj, pentru care a marcat 23 de goluri in 57 de meciuri, insa apoi a clacat la Steaua, pentru care a marcat doar 7 goluri in 37 de meciuri.