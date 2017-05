Florinel Coman, pe lista lui Ajax? Anuntul facut de Ogararu: "Atacantul asemanator a costat 12 milioane"

Finala Cupei Romaniei: sambata, 20:45, in direct la Sport.ro: Astra - FC Voluntari!

George Ogararu, antrenor la echipele de tineret ale lui Ajax, anunta ca Florinel Coman a fost si el in atentia lui Ajax. Atacantul Viitorului e dorit de mai multe cluburi din Europa, insa Hagi vrea sa obtina o suma mare pe el.

"Regele" chiar l-a comparat cu Mbappe, noua senzatie a fotbalului european. Ogararu spune ca atacantul cumparat ca sa il inlocuiasca pe Neres, a costat 12 milioane de euro:

”S-a tot vorbit pe aici si s-a facut chiar si o statistica legata de jucatorii care ar fi putut sa-l inlocuiasca pe David Neres, o investitie destul de mare pentru Ajax si pentru filosofia lui Ajax. Atacantul a fost cumparat din Brazilia pentru 12 milioane, anul acesta in ianuarie.

Ei bine, in aceasta statistica incapea si Coman, de la Viitorul. Sigur, nu la acelasi pret, dar avea rezultate aproximativ asemanatoare si acelasi profil cu Neres. Deci, putem vorbi de jucatori interesanti si in campionatul Romaniei si in special la Hagi, pentru ca-i formeaza intr-un anumit fel”, a spus Ogararu la Digi.