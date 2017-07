Florin Costea si-a gasit echipa! Unde a ajuns sa joace atacantul cotat la 7 milioane de Mititelu!

Dupa ce a jucat la Ramnicu Valcea, Florin Costea si-a gasit echipa in strainatate!

Fosta mare speranta a Craiovei, Florin Costea, a semnat cu Othellos Athienou din liga a doua din Cipru, acolo unde mai joaca fostul sau coleg, Mihai Dina.

Florin Costea a fost golgheterul Ligii I, insa apoi s-a accidentat si a ratat un transfer important. Adrian Mititelu sustinea ca a refuzat o oferta de 7 milioane de euro pentru varful sau. Costea a ajuns apoi la Steaua, acolo unde nu a impresionat.

Costea si Dina au semnat cu echipa care a terminat pe locul 4 in liga a doua din Cipru in sezonul precedent. Tot in Cipru a ajuns si Banel Nicolita, la Aris.

150.000 de euro este cota lui Florin Costea.