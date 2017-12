Florescu, transformat dupa o carte citita! E vegan si nu bea apa nici de la magazin: "Sunt alt om acum!"

George Florescu joaca la Univesitatea Cluj, in Liga a 3-a.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

"Geo Flores" si-a schimbat radical stilul de viata dupa ce a citit o carte. Tine un regim strict, nu mai pune gura pe carne si e foarte atent si cu apa pe care o consuma.

Are un aparat cu care isi filtreaza singur apa, pentru ca, spune el, nici apa din comert nu e de incredere.

"<<Studiul China>> se numeste cartea si prezinta corelatia dintre proteina animala si sanatatea pe termen lung. Mi-am mai cumparat carti si eu si sotia, am citit despre cum trebuie sa mancam si despre retete vegane."

"Am slabit involuntar vreo 5-6 kilograme, in trei luni, si de atunci ma mentin. Nu am slabit insa din masa musculara, poate a fost o detoxifiere. Am pierdut poate putina forta, dar am castigat enorm la rezistenta, agilitate si recuperarea de dupa efort", a povestit Florescu intr-un interviu pentru ProSport.

Florescu recomanda tuturor regimul vegan.

"N-am nici cea mai mica forma de indoiala. Recomand cu tarie. Sunt convins ca si creierul ni-l intoxicam, din pacate, cu stilul de viata pe care il avem."

"Eu am devenit mai rabdator, mai spiritual, mai bun, iar cei care ma stiu pot sa confirme.", a mai spus jucatorul Universitatii Cluj.