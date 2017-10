Florentin Petre, pentru prima data antrenor principal! Ce echipa a preluat azi

Fost antrenor la Dinamo 2, si apoi asistent la Brasov si Luceafarul Oradea, Florentin Petre a batut palma azi pentru primul contract de principal.

Florentin Petre a semnat astazi un contract valabil pana la finalul sezonului cu Foresta Suceava, echipa aflata in acest moment in zona retrogradarii in Liga a 2-a.

"Sunt incantat ca am ajuns pe banca Forestei si sper ca impreuna cu jucatorii si cu ceilalti membri din staful cubului sa reusim sa punem bazele unei echipe puternice, competitive, constanta in rezultate, pe gustul publicului sucevean."

"Stiu inca din perioada in care activam ca jucator ca oamenii de aici iubesc fotbalul, vin in numar mare la stadion si sunt devotati culorilor clubului. Am avut o discutie si cu jucatorii, suntem hotarati sa muncim cu totii pentru a realiza ceea ce ne-am propus, si cu ajutorul sucevenilor sper sa reusim”, a declarat noul antrenor al Forestei.

Vicepresedintele Consiliului de Administratie al Forestei, Farid Khallaf, a precizat ca acordul lui Petre include o optiune de prelungire. "Avem mare incredere in el, pentru ca este un antrenor tanar, ambitios, care doreste sa-si construiasca in antrenorat o cariera la fel de prolifica cum a fost cea de fotbalist. Dupa ce a lucrat cu mai multi antrenori cu experienta, acum se afla in fata primului examen ca principal, si este deosebit de motivat sa faca treaba buna. Va avea un sprijin total in noi si vom incerca sa-i cream toate conditiile ca sa reuseasca”, a spus Khallaf.