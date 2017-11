Flavius Stoican, atac violent la adresa arbitrajului: "Adierea de vant a fost impotriva noastra! Daca esti SMECHER nu te schimbi!"

CFR Cluj 1-0 CSM Poli Iasi. Meci extrem de tensionat in Gruia dupa ce oaspetii au reclamat ca golul ardelenilor a venit dupa o faza in care ei meritau sa aiba un aut.



Flavius Stoican a fost trimis in tribune dupa ce a prostestat violent. Stoican sustine ca nu a vrut sa scoata echipa de pe teren, dar isi doreste ca Radulescu sa nu mai arbitreze niciodata echipa sa. Antrenorul celor de la Iasi este de parere ca centralul si-a schimbat decizia in functie de protestele venite de pe banca CFR-ului

"A facut scandal banca adversarilor, imediat a schimbat decizia. Era aut pentru noi. Am avut o discutie cu ei sa nu cedam. Nu am vrut sa-i scot de pe teren. Traiesc la intensitate maxima, trebuie sa ma calmez. S-a pus multa presiune, dar daca esti arbitru poate sa fie si Dan Petrescu si Flavius Stoican si Iuliu Muresan. Si toata Romania. Daca esti smecher nu te schimbi. Daca vezi ca e aut, da, ma, aut. Nu ca tipa Stoican sau Petrescu. Ce personalitate ai tu ca arbitru? Adierea de vant a fost in defavoarea noastra. Cate etape de suspendare sa iau? Doua iau, ca nu pot sa iau sapte", a declarat Flavius Stoican la finalul meciului.