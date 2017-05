FINAL NEBUN DE CAMPIONAT! Care sunt ultimele 2 etape si REZULTATELE care decid campioana

Comenteaza lupta la titlul pe www.sport.ro

Dinamo s-a impus in prelungiri in fata Stelei si intra in lupta la titlu. Dinamovistii sunt la 2 puncte de Viitorul si Steaua, cu doua etape inainte de final.

Echipa lui Hagi este noul lider din campionat dupa infrangerea Stelei in derby.

Interesant este ca, daca Steaua si Dinamo termina la egalitate pe primul loc acest campionat, vom avea un meci de baraj intre cele doua pentru titlu, dupa ce s-au inregistrat scoruri asemanatoare in play-off, 2-1 pentru fiecare echipa gazda.

Steaua are teoretic cel mai usor program, cu ultimele doua clasate, Astra si Craiova, in timp ce Viitorul si Dinamo vor juca cu CFR, echipa de pe locul 4.

CLASAMENT:

1. Viitorul 38p

2. Steaua 38p

3. Dinamo 36p

4. CFR Cluj 33p

5. Craiova 31p

6. Astra 26p

PROGRAMUL DIN ULTIMELE ETAPE:

Viitorul: deplasare cu Craiova, acasa cu CFR

Steaua: deplasare la Astra, acasa cu Craiova

Dinamo: deplasare cu CFR, acasa cu Astra