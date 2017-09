Filozofia fotbalului romanesc: ieri e de fapt MAINE :) Derby-ul Steaua - Dinamo se joaca marti in Liga a 4-a! "Aceasta este adevarata Dinamo, detine numele si palmaresul!"

La doua zile dupa derby-ul din Liga I, Steaua si Dinamo se intalnesc, pentru prima oara, in Liga a 4-a.

CSA Steaua Bucuresti joaca marti impotriva ACS FC Dinamo Bucuresti, clubul detinut de Nicolae Badea.

Suporterii din Peluza Sud Steaua recunosc adversara de maine ca fiind "adevarata Dinamo".

"Adversara de maine a Stelei poarta numele complet ACS FC Dinamo Bucuresti si este detinuta de Nicolae Badea. Aceasta echipa detine numele si marca Dinamo, fiind Dinamo Bucuresti, in ciuda existentei in Liga 1 a unei echipe cu acelasi nume."

"FC Dinamo 1948, echipa din prima liga, pare a fi tot un fel de FC Fcsb", scrie site-ul suporterilor care sustin CSA Steaua, steaualibera.ro.

Dupa primele 4 etape, Steaua are maximum de puncte in Liga a 4-a, la egalitate cu Academia Rapid si Carmen Bucuresti si AS Tricolor. Dinamo a inregistrat pana acum doua victorii si doua infrangeri.

Steaua - Dinamo se joaca marti, de la 17:00, in Ghencea.