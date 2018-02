Oferta INCREDIBILA pentru Bizonul Stelei! A primit un contract PE FACEBOOK si l-a acceptat imediat! Povestea necunoscuta a golgeterului Stelei

Gnohere e omul momentului la Steaua. Chiar daca n-a putut sa-si ajute echipa in niciun meci de campionat din cauza suspendarii de 3 etape, Gnohere a inscris in ambele jocuri cu Lazio.



Marti, 6 martie, in direct la PRO TV: PSG - Real Madrid! Bucurati-va de fotbal! Bate Cupa la PRO X! Miercuri, 18:30 Hermannstadt - Steaua! Joi, 20:30 Craiova - Dinamo

Povestea carierei sale e senzationala! Intr-un interviu acordat ziarului francez Liberation, Gnohere dezvaluie care a fost decizia care i-a schimbat complet cariera. A primit pe Facebook un contract din Belgia. L-a acceptat, desi acordul i-a adus mai putini bani decat facea in ligile inferioare din Elvetia. Dupa numai 6 luni, Gnohere prindea un contract la Charleroi, in prima divizie belgiana.

"Mi-au propus un contract de 1000 de euro, desi eu in Elvetia primeam 1800 fara prime de joc. Am acceptat", isi aminteste Gnohere. La Charleroi totul a mers bine pana a incercat sa dea gol din panenka la penalty. A ratat si a ajuns pe banca. Au urmat experiente la Westerlo, Mouscron si Mons inainte sa ajunga in Liga 1.

"Am primit doau oferte din Romania, de la Petrolul si de la Dinamo. Am ales Petrolul, dar dupa doua luni in care nu mi-am primit prima de instalare, am aflat ca nici macar nu-mi inregistrasera contractul. M-a sunat presedintele si mi-a spus ca sunt prea gras si ca fie renunt la prima de instalare, fie nu imi inregistreaza contractul."

Plecarea la Dinamo l-a apropiat de visul de a juca in cupele europene, lucru pe care l-a reusit in tricoul Stelei.

"La 30 de ani, Bizonul si-a implinit visul: a jucat in cupele europene, o recomensa meritata si tardiva. El a inscris golurile Stelei in dubla cu Lazio. In fata lui a fost Ciro Immobile, atacantul nationalei Italiei", se incheie articolul din Liberation.